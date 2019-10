Efter et års såkaldt tænkepause var Danish Music Awards torsdag aften tilbage med et show, der manglede personlighed, men til gengæld lykkedes som koncertbegivenhed.

Det viste sig at være en svær mission, da vi torsdag aften var mødt op foran K.B. Hallen for at hente vores presseakkreditering til Danish Music Awards: »Hvor sagde I, at I kommer fra?«, blev der spurgt.