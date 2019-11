FOR ABONNENTER

Det er rimelig oplagt at læse Nora fra ’Et dukkehjem’ og Hedda Gabler fra skuespillet af samme navn som to sider af samme oprør. Begge kvinder forlader deres liv, den forlorne familielykke. Nora ved at smække med døren, Hedda ved at skyde sig en kugle for panden. Hvis det altså er det, hun gør?