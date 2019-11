Han spyttede en anmelder i ansigtet: Forfattere undrer sig over pris til amerikansk bestsellerforfatter

Der er åbenbart dem, som mener, at den amerikanske forfatter Richard Ford, der især er kendt for sine bøger om Frank Bascombe, er lidt af et røvhul.

Derfor har det også vakt kritik, at det anerkendte litteraturmagasin The Paris Review netop har givet den såkaldte Hadada-pris til manden. Flere forfatterkollegaer, heriblandt Sarah Weinman, Saeed Jones og Pulitzer-vindende Viet Thanh Nguyen, har i hvert fald stillet sig undrende over for valget.

Det skriver The Guardian.

Kritikerne peger blandt andet på en episode til en fest i 2003, hvor Richard Ford angiveligt spyttede forfatteren Colson Whitehead i ansigtet, fordi Colson Whitehead to år forinden havde skrevet en negativ anmeldelse af en af Richard Fords bøger.

Richard Ford har sidenhen forsvaret sit spytteri, da han i 2017 skrev: »Jeg har ikke ændret holdning hverken til hr. Whitehead, hans anmeldelse eller min reaktion«.

This didn’t happen *that* long ago, but I guess some of us have long memories. https://t.co/OLd2AdPCHP — Sarah Weinman (@sarahw) November 4, 2019

I det hele taget er den omstridte forfatter tilsyneladende ikke særlig glad for kritik. Han skulle også engang have skudt et hul i en af forfatteren Alice Hoffmans bøger og sendt den til hende, fordi han mente, at hun havde skrevet »klamme ting« om hans roman ’Uafhængighedsdag’.

Til The Guardian udtalte han senere uforstående: »folk gør sådan et stort ståhej ud af det – det at skyde en bog – det er jo, fordi jeg skød hende«.

Hadada-prisen fra The Paris Review går hvert år til »en fremtrædende forfatter, som har givet et stærkt og unikt bidrag til litteraturen«. Tidligere vindere tæller blandt andre Joan Didion, Philip Roth og Norman Mailer.

Richard Ford skal tage imod prisen til april næste år, og den skal overrækkes af ingen ringere end Bruce Springsteen.