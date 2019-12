Populær forfatter taler direkte ind i vores tid: Vi skal lytte til skrigene fra dem på samfundets bund

Den franske mystiker, anarkist og aktivist Simone Weil oplever noget af et boom i Danmark for tiden. To af hendes tekster, ’Personen og det hellige’ og ’Note om afskaffelsen af de politiske partier’, er lige blevet oversat, og der er virkelig meget at hente her.