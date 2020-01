Rasende interessant bog: Krimiforfatter afslutter storværk ved at føre narkokrigen helt op til Trump og hans mur

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Siden 1970’erne har den amerikanske regering ført en war on drugs i Latin- og Mellemamerika. Efter et halvt århundredes blodig krigsførelse tyder intet på, at en sejr er inden for rækkevidde. De indbyrdes stridende karteller slagter så brutalt syd for grænsen, at man kunne fejre de dødes dag året rundt. Og hård narko strømmer stadig ind i USA sydfra.