Talte udfordrende til Wendy: Peter Pan var slet ikke så sød

Den lille alfedreng var både ond og hånlig i det originale manuskript, som nu bliver udgivet for første gang nogensinde.

For de fleste af os er Peter Pan nok synonym med Disneys flyvende grønklædte alfedreng, der aldrig bliver voksen, men med hjælp fra Klokkeblomt får Wendy og hendes brødre med til Ønskeøen, hvor drømme går i opfyldelse.

Nu er der dog kommet en mørkere side af Peter Pan frem, skriver The Guardian.

Oprindelig var Peter Pan en figur i en roman for voksne fra 1902 af den skotske dramatiker James Matthew Barrie. To år senere skrev Barrie skuespillet ’Peter Pan’, der senere blev til romanen ’Peter Pan & Wendy’, der er forlæg for meget af handlingen i Disney-udgaven af ’Peter Pan’.

Og det er J.M. Barries hidtil upublicerede originalmanuskript til ’Peter Pan & Wendy’, der nu er blevet udgivet. Barrie måtte ifølge The Guardian nedtone de negative sider hos Peter Pan for at tækkes publikum, da bogen udkom i 1911.

Hånlig

For eksempel strøg han beskrivelser af Peter Pan som en »drillesyg« dreng, der talte »udfordrende« til Wendy og forsøgte at være »mere hånlig end nogensinde«.

Jessica Nelson, der har redigeret den nye udgave, siger til The Guardian, at Peter Pan i originalmanuskriptet mindede hende om Mary Shelleys originale version af Frankenstein. Peter Pan er ifølge Jessica Nelson mere egoistisk og ond end i Barries originale version end i den, han endte med at udgive.

Det originale Peter Pan-manuskript udkommer kun i et lille oplag på 1.000 håndnummererede eksemplarer, som koster 1.250 kroner stykket.