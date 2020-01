Bøgerne om det lille monster og hans store ven med de grønne sko er høj klasse

FOR ABONNENTER

Livet kan være så ensomt, at man må sove med sideskilning. Drengen tænker på, om han mangler noget, men hvad skulle det være? Han står jo op, siger godmorgen til sin kaktus, ser efter, at blyanterne ligger på række, spiser sin morgenmad, luger lidt i den befæstede have, slår en tone an på klaveret, drikker sin te med tre skefulde sukker og går tidligt i seng. ​​​