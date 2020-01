Prisnomineret forfatter: »Det skal gøre lidt ondt i maven, og man skal også grine lidt. Og have det lidt dårligt med, at man griner«

FOR ABONNENTER

I ’Papirbryllup’ fejrer veninderne Mia og Pil, at de har boet tæt sammen og endda delt seng i et år, med en temafest med bryllupskage og taler. Men venindeskabet skranter, for Mia vil Pil mere end omvendt, og deres fælles bulimi er ikke nok til at holde sammen på forholdet. Forfatteren fik af Politikens anmelder Steffen Larsen ros, fordi hun med trodsig uskyld lukker op for smil gennem tårer med »dobbeltbundede udsagn og drilske dialoger«.​