4 hjerter til vigtig roman: Den danske frues begær efter lækre små grønlænderbørn

Det er heldigt, at vi inden for de senere år har fået et par dansksprogede forfattere med kendskab og kærlighed til Grønland og evnen til at udforske det dansk-grønlandske forhold i litteraturens sprog. Iben Mondrup er en af dem, født og opvokset i Grønland som barn af danske forældre. Hendes nye (og syvende) roman hedder ’Tabita’ og handler om den grønlandske pige Tabita, der i 1966 (sted og dato angives med jævne mellemrum som kapiteloverskrifter) bliver ført til Danmark sammen med sin lillebror. Han er baby, hun er fire.​​​​​