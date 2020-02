»Alt i denne roman er fiktion«: Hanne-Vibeke Holst tog forskud på coronavirus

For tre år siden skrev Hanne-Vibeke Holst romanen ’Som pesten’ om et udbrud af en livsfarlig virus. Hendes britiske kollega Hilary Mantel er gået i udbrud helt af sig selv. Med sidste del af sin historiske trilogi spås hun nu en tredje Booker-pris, skriver Carsten Andersen i ugens udgave af ’Efter bogen’.

For tre år siden fik Hanne-Vibeke Holst udgivet romanen ’Som pesten’. På den næstsidste af de 686 sider tilføjede hun et efterord, der begyndte sådan her: »Alt i denne roman er fiktion. Handling, plot, arena og karakterer er opdigtede og har intet at gøre med den virkelighed, jeg så frejdigt har lånt fra«.