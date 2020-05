Prisvindende journalist skriver en skræmmende, profetisk thriller om en dødelig virus

Automatisk oplæsning

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Sådan lyder det ofte fra ejendomsmæglere, når det gælder værdisættelsen af et hus eller en lejlighed. For thriller-forfattere kunne den magiske remse måske oversættes til timing, timing og atter timing. ​​​​

Boganmeldelse









Lawrence Wright: The End of October.Knopf, 376 sider. 260 kroner​​

På den front har den amerikanske journalist og forfatter Lawrence Wright ramt covid-19-æraen fuldkommen rent. I slutningen af april udkom hans første roman, ’The End of October’, der handler om lige præcis en mystisk, dødbringende og stærk smitsom ny virus, der kommer fra Asien og på rekordtid lægger resten af verden ned.

Det er første gang, at Wright forsøger sig udi fiktionens verden, men han har gennem hele sin karriere udfordret sine grænser. Han var en kendt mellemøstkorrespondent i begyndelsen af årtusindet og vandt Pulitzer-prisen for bogen ’The Looming Tower’ om al-Qaeda. Han har forsøgt sig på scenen med en historie fra Gaza – der begyndte som en artikel i New Yorker – og han har skrevet oplægget til en dokumentarfilm om at flygte fra Scientology.

Og siddende i hjemmekarantæne er det nærmest absurd, så godt Wright beskriver, hvordan virussen spreder sig fra kontinent til kontinent og underlægger sig hele verden. Som forventet i en thriller er det hele naturligvis peppet ganske meget op, og dødeligheden af den nye sygdom er ekstrem, mere som ebola end covid-19.

Helten er Dr. Henry Parsons, en virusekspert ved det amerikanske Center for Disease Control and Prevention i Atlanta. Da bogen begynder, er han til en WHO-konference i Genève. Konferencen bliver forstyrret af et terrorangreb i Rom, men han når dog, inden alle haster væk, lige at høre om en mystisk sygdom, der er brudt ud i en flygtningelejr i Indonesien. ​​​​

Hovedhistorien om pandemien, der raser, kaos, der spreder sig, og mistroen til alt og alle er både spændende og dybt skræmmende

Parsons bliver sendt ud for at kigge nærmere og tage prøver til analyse – og så bryder helvede ellers løs. I lejren finder han ligene af tre udsendte læger fra Læger uden Grænser og masser af syge.

Da han forsøger at tage blodprøver, bliver han selv overdynget med pus fra ligene, der nærmest eksploderer. Og hvad værre er, han har taget sin lokale taxichauffør med ind i lejren. En fatal fejl viser det sig, for selv om det lykkes at isolere lejren, og Parsons selv ikke er blevet smittet, har chaufføren været mindre heldig. Og endnu værre, inden nogen får stoppet ham, er han taget på pilgrimsrejse til Mekka, den årlige hajj.

Et værre sted kunne næsten ikke tænkes, et massemøde i en hed ørkenby med millioner af mennesker fra hele verden. Parsons haster til Saudi-Arabien og kæmper for at få lukket det hele ned. Men virussen er lumsk og spreder sig også via fugle og er måske i virkeligheden et biovåben udviklet i Rusland. Russerne er i al fald gået meget fri, men kan man stole på tallene, eller er de bare udtryk for løgn og propaganda?

Spændende og skræmmende

Det hele sejler, alle lande kæmper for sig, og i USA koger det hele sammen med fødevaremangel og kaos. Alt det burde være nok for Wright, men lidt unødigt har han krydret plottet yderligere med russofobisk komplot i Det Hvide Hus, dommedagssekter og en absurd barndomshistorie, hvor det viser sig, at Parsons er en af de meget få overlevende fra Jonestown-masseselvmordet.

Det er lidt for meget og bliver til tider lidt forvirrende. Men hovedhistorien om pandemien, der raser, kaos, der spreder sig, og mistroen til alt og alle er både spændende og dybt skræmmende. For tænk engang, hvis covid-19 var endnu mere dødelig eller muterer til noget værre?

Så bliver den nuværende krise jo helt uoverskuelig – så meget, at den måske ender ikke så langt fra Wrights mareridtsagtige scenarie.

Det er ikke kunst, men det er underholdende. Og tankevækkende.