Barsk erindringsbog bliver til DR-serie: Hun holdt sit løfte i 60 år. Så skrev hun bogen

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Digteren Per Højholt nåede at sige mange kloge ting inden sin død 15. oktober 2004. En af dem var, at litteratur opstår af litteratur. Bøger opstår ikke i et tomrum. Forfatterne står på skuldrene af hinanden, og læsningen er med til at forme det, der bliver skrevet. Sandheden i udsagnet blev meget konkret kun otte dage efter Per Højholts død.