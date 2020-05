Rival og forlag overtager 15 Arnold Busck-butikker

Automatisk oplæsning

15 af de nu lukkede Arnold Busck-butikker får nyt liv.

Bogkæden Bog & Idé overtager 14 butikker fra kæden, der i slutningen af april måtte lukke alle sine 29 butikker og indgive en konkursbegæring.

»Vi går ydmygt til opgaven«, siger Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør i Indeks Retail, der er kædekontor for Bog og Idé-kæden.

»Arnold Busck var en institution for mange bogelskere, og med de reaktioner, som konkursen har udløst, har det været tydeligt at mærke, hvor stor en betydning Arnold Busck-kæden har haft - ikke mindst for de ansatte i butikkerne«, siger Marianne Lyngby Pedersen i en pressemeddelelse via Ritzau.

Ikonisk butik drives videre

Butik nummer 15, den største og mest prominente af dem, overtager JP/Politikens Forlag. Den ligger på Købmagergade og har siden 1915 har været et mødested for litteratur- og bogelskere.

Under navnet Arnold Busck vil boghandlen på Købmagergade fortsætte som et bredt, litterært kulturhus med arrangementer for alle forfattere og bogelskere, fastslår forlagsdirektør Lene Juul fra JP/Politikens Forlag.

Den store hjørnebutik på Strøget drives videre med sit eget særkende og skal ikke være en kopi af Politikens Boghal, som forlaget i forvejen driver på Rådhuspladsen.

»Arnolds Busck på Købmagergade skal beholde sin profil. Butikken har sit eget kundegrundlag, for det er en strøgbutik, der sælger en anden type bøger end Boghallen. De to vil fungere som fætter-kusine forstået sådan, at vi kan samarbejde, når det gælder indkøb«.

Det betyder, at stamkunder formentlig ikke vil opleve den store forandring med ejerskiftet.

»Den vil blive shinet lidt op, og der bliver fyldt godt op på hylderne. Butikken har været kørt ud på et sidespor under corona, og nu skal vi havde den ud i overhalingsbanen igen«, siger Lene Juul.

JP/Politikens Forlag overtager også brugsretten til navnet Arnold Busck og webbutikken arnoldbusck.dk, som nu vil blive en del af Saxo.com.

Med de aktuelle overtagelser er nyt liv i godt halvdelen af Arnold Busck-butikkerne i konkursboet nu sikret.

Knækket af corona

Arnold Busck, der har eksisteret siden 1986 og var en af de største boghandlere i landet, lukkede i slutningen af april alle sine 29 butikker, da den i forvejen økonomisk pressede boghandlerkæde ikke kunne holde til indtægtstabet under corona-nedlukningen.

Kæden var familieejet, og senest var det fjerde generation i form af Helle Busck Fensvig, som stod i spidsen for kæden. I regnskabsåret 2018/19, der sluttede med april sidste år, havde Arnold Busck-kæden et underskud på 14,3 millioner kroner.

Det trak markant på pengekassen, der ved udgangen af april sidste år blot indeholdt 1,1 million kroner i likvide midler.

Samtidig blev gælden øget med små 20 millioner kroner til 62,9 millioner kroner.