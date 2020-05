Lidt for friskfyragtigt at lade Jesus »tapsvede« skærtorsdag aften i Gethsemane Have

Leif Andersen har i et mundret sprog skrevet en lille bog om store teologiske temaer. Men den går lidt for let hen over menneskets andel i det onde.

»Gud, du er en stor lort – det kan han godt tåle, at du siger til ham!«. Nogenlunde sådan lød det fra en hospitalspræst i en dokumentar om Herlev Hospital. Det er mange år siden, den blev vist på tv, for jeg var en ung, nyuddannet præst, og det gibbede derfor en smule i mig ved ordene. For kunne man virkelig tale så direkte til Gud? Var det måden at tiltale Faderen på? Skulle der ikke en smule mere from andægtighed til?