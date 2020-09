Ny HBO-serie er meget mere end et smart »blændværk af citater«

Pludselig er de der bare, de store zombiemonstre, der midt i nattens mulm og mørke hugger hovedet af folk.

Den nye HBO-serie ’Lovecraft Country’ er faktisk til at begynde med en ret nedtonet fortælling om racehad i 1950’ernes USA. Vi er i delstaten New England. Scenen er sat med korn- og græsmarker og et varmt gyldent skær.

Der er fortryllende dejligt her, selv for sorte mennesker. Men med ét punkteres den landlige idyl af racistiske overgreb, overnaturlige hændelser og mystiske skabninger. Som tilskuer er man pludselig konfronteret med en verden, der ligger uden for ens rationelle forståelse. Alligevel er det ikke så chokerende, som man skulle tro. I dag er fremkomsten af uforklarlige fænomener nærmest blevet den nye realisme. Det ser vi overalt i vores kunst og popkultur.