5 hjerter til uafrystelig roman: De kølige betragtninger fortalt fra et barneperspektiv får det til at løbe koldt ned ad ryggen på én

Hvad stiller man op med tidens uundgåelige gang? Hvad gør man med erkendelsen af, at alting før eller siden hører op og, ikke nok med det, nådesløst skifter karakter i erindringen og erstatter gode minder med smertelige erfaringer? Det har den chilenske børnebogsforfatter María José Ferrada givet sig i kast med at undersøge i sin romandebut fra 2017, der nu foreligger på smukt dansk takket være det lille kvalitetsforlag Jensen & Dalgaard.





Ferradas grundingredienser? En storrygende syvårig pige, hendes omrejsende isenkramsælgende far og et nærmest sølvfarvet knastørt og menneskeforladt chilensk landskab, der indhyllet i en slags let og flygtig tåge – eller er det en magisk støv af sorg, tab og altings forgængelighed – danner baggrund for en uforlignelig fortælling, der gør det usynlige synligt og vækker de døde til live. Hvis man ellers er klar til at se.