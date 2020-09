Knausgård er færdig med at skrive om sig selv. Der er ikke mere at hente der

I april sidste år talte jeg med Karl Ove Knausgård. Han var dengang beskedne 70 sider inde i sin nye roman. Slutningen var langt væk. Det eneste sikre var, at han var færdig med at skrive om sig selv. Der var ikke mere at hente der, forsikrede han.

Mens verden var lukket mere eller mindre ned i dette forår, fik forfatteren dog fart i skriveriet, og man må sige, at kursen er ændret, siden han i ’Min kamp’ detaljeret beskrev livet i familien Knausgård. I den nye roman, ’Morgenstjernen’, lever ni personer deres daglige liv i Norge, mens sære ting begynder at ske. Dyr opfører sig underligt, krabber flygter eksempelvis op på land, og oven over det hele svæver et nyt fænomen på himlen. Man får, som VG’s begejstrede anmelder skriver, en snigende følelse af, at noget ildevarslende og uhyggeligt er på vej.

Meningerne om forfatterens nye kurs er delte. »Djævelsk god«, skriver Dagbladet og giver topkarakter. Overskriften er ikke tilfældig. Romanen er på 666 sider. Det symbolske tal stammer fra Johannes’ Åbenbaring, dyrets tal, det onde.