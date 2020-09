Landets første professor i antropologi: »Jeg var nær ved at opgive det hele og tænkte så småt på at grave mig ned i sneen ... «

Johannes Nicolaisen (1921-1980) var videbegærlig, begejstret, ambitiøs, kritisk og flittig – en kombination, som på længere sigt førte til, at han i 1964 blev landets første professor i antropologi. Han rejste på egen hånd til fjerne egne, opsøgte folk, som var lidet kendte, tænkte om kulturerne og deres udvikling og arbejdede fra sine helt unge år på at skabe solide forudsætninger for antropologiske studier i Danmark.

Er emnet for nørdet til en hel bog? Nej, for det akademiske Danmarks historie er en del af den historie, vi alle deler. Johannes Nicolaisen fik betydning for, hvordan fremmede samfund blev studeret, hvad museerne skulle vise, hvordan vi skulle forholde os til de gamle kolonier og meget mere. Siden da er der løbet meget vand i den antropologiske å, men fagets institutionelle etablering i Danmark kan ikke forstås uden inddragelse af Johannes Nicolaisens historie. Personalhistorie er også kulturhistorie.

Fremstillingen mikser det personlige med det faglige. Videnskab falder ikke ned fra træerne, men er resultatet af menneskers kamp og kreativitet, politiske tæft, økonomiske muligheder (eller som i Nicolaisens tilfælde umuligheder) og strategiske snilde.