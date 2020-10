5 hjerter: Birgitte Krogsbøll burde simpelthen få en medalje for sine poetiske børnebøger

Lyslevende går hun rundt iblandt os, Birgitte Krogsbøll! Denne blanding af Jeppe Aakjær, Halfdan Rasmussen og Salvador Dalí. Hun har forskønnet (og forvirret) mange børn og voksnes forhold til ord og natur, dyr og dur. Hun skulle ha’ en medalje af emalje.

Første gang, offentligheden hørte om Birgitte Krogsbøll, var i 2015, hvor hun udgav ’Funkelgnister’, som senere blev nomineret til Politikens Litteraturpris. Så kom ’Den fnuggede himmel-pop-trompet’ og nu foreligger i samme majestætiske udstyr ’Klappelade Syltefisk’, der rummer sproglige gåder, rummelige rim og endeløse remser af ubegribelige bestanddele. Stadig med Kamilla Wichmann som den tegnende medsammensvorne.

Birgitte Krogsbølls teknik er at lulle læseren til ro på venstre side med små poetiske mirakler om missekatte og regnorme. Hør blot: »Den blide kat / den hvide hat / en legobil / en dukke // en forårsdag / et vingeslag / en følfod / vi kan plukke«. Et sted er hun også lige ved at få zebra til at rime på sofa.