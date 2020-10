2 hjerter: Hvor er det pinligt, når forfatteren betegner ungdommen som anakronistisk

Som ung kæmpede Caroline Fourest på venstrefløjen under antiracistiske og feministiske paroler. Som lesbisk var hun ikke mindst optaget af at fremme lige rettigheder for homoseksuelle, og i 1997 stiftede hun det feministiske, antiracistiske og islamkritiske tidsskrift ProChoix, ligesom hun har siddet i redaktion på det satiriske tidsskrift Charlie Hebdo.

I dag er venstrefløjsaktivismen imidlertid domineret af millennials, eller, som Fourest vælger at kalde dem i titlen på sin nye bog, ’Generation krænket’. Det er den generation, jeg selv tilhører. Fourest har en drøm om, at venstrefløjen igen skal danne fælles front og kæmpe for universelle og lige rettigheder for alle samfundsgrupper. Men den unge generations identitetspolitik splintrer gang på gang den drøm.

Det er klart, at det vækker interesse, når en stemme fra venstrefløjen kritiserer identitetspolitikken. Fourests bog er skrevet i et letlæst sprog, og man fanger hurtigt budskabet, når den identitetspolitiske bevægelse beskrives med ord som ekstremisme, sekterisme og revanchisme.