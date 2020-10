Anmeldelse: To af landets største forfattere står bag nye bøger om ronkedoren Klaus Rifbjerg. Kun den ene slipper godt fra det

Rifbjerg ragede op. Med sit utal af bøger og med sin eksempelløst frie adgang til det danske sprog om hvad som helst, der faldt ham ind, var han en urkraft i anden halvdel af det 20. århundrede.

Rager han også op nu, fem år efter sin død, eller rager han os en papand? To antologier viser svaret. Ja for lyrikkens vedkommende. Og hvis svaret er knap så sikkert for prosaen, er det snarere antologiens end Rifbjergs skyld.

Rifbjergs forlag har bedt to af sine for tiden højest profilerede forfattere om at komme med hver sit bud. Lyrikeren Theis Ørntoft løser opgaven bedst. Han formår at overbevise os om, at han kan lide Rifbjerg. Hans glæde ved digtene smitter af på både indledning og udvalg.