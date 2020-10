Guide: 3 bøger du skal læse, hvis du vil forstå demokratiets krise

Hvis verdensånden virkelig fandtes, kunne den næppe have fundet et bedre tidspunkt til at trække i de politiske tråde: Om mindre end tre uger vælger amerikanerne deres næste præsident, og imens truer coronapandemien med at kaste verden ud i økonomisk recession. Der er uro i vores demokratier. Jorden ryster, og undergangsstemningen breder sig.

Engang var Vestens helte dem, der talte om tro, håb og verdensfred. I dag er det en helt anden type frelsere, som rejser sig fra sygesengen og forsøger at vække befolkningen. USA’s Donald Trump og Brasiliens Jair Messias Bolsonaro er bare nogle af repræsentanterne for denne globale kult af mænd, som brøler om national stolthed og det tavse flertals velsignelser. De omgiver sig med falske historier og konspirationsfantasier. Og så dirrer de af had til ’løgnepressen’ og ’den liberale elite’.