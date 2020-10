Forrygende og barsk voldtægtsroman vinder Nordens største litteraturpris

Det mørke centrum i finlandssvenske Monika Fagerholms hypnotisk spændende prisvinderroman ’Hvem slog Bambi ihjel?’ er en rå gruppevoldtægt. Romanen undersøger, hvad der skal til, for at unge mænd voldtager, og at et offer holder kæft, samt hvilke konsekvenser en sådan udåd får for parterne.

Litterært er Fagerholms undersøgelse lige så sofistikeret, som voldtægten er brutal. Nordisk Råd har valgt den helt rigtige vinder i et felt, der fra Danmark talte Yahya Hassans sidste digtsamling og Hanne Højgaard Viemoses ’HHV, FRHSW’.