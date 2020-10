Populær forfatter blev beskyldt for fatshaming. Nu svarer han igen

Tegneren Jakob Martin Strid, der har fået kritik af tykaktivister og af Jyllands-Postens anmelder for sin nye børnebog ’I form med Tapiren’, svarer nu i et Facebook-opslag igen på kritikken.

I en artikel i Politiken forleden kritiserede Jyllands-Postens anmelder, Gro Vase, den populære tegners nye børnebog for at udskamme tykke.

»Han er en populær og dygtig forfatter. Derfor synes jeg, at han har et særligt ansvar. I en tid, hvor vi taler meget om kropsaktivisme, synes jeg, det er for letkøbt et forsvar at sige, at det jo bare er for sjov«, siger litteraturkritikeren, der gav bogen to stjerner i Jyllands-Posten, selv om hun normalt er »meget begejstret« for Strids bøger.

Bogen handler om Tapiren, der til en fødselsdagsfest spiser så meget slik og kage, at den bliver tyk. Da den forsøger at gemme sig i en papkasse under en gemmeleg, sidder den fast. De andre venner må hjælpe den nu helt firkantede Tapir ud af kassen, mens særligt Krokodillen driller den.

Igennem bogen forsøger Tapirens venner at få den tilbage til en »normal form«. Tapiren bliver undervejs blandt andet kaldt for »fedtklump«.

I et opslag på Facebook skriver Jakob Martin Strid, at det ikke er hans bog om »en fed tapir«, der gør børn ulykkelige, men derimod »den konstante og falske selvfremstilling« på de sociale medier.

For en fed tapir er ifølge Strid ikke det samme »som en fed dreng eller pige«.

»Tapiren SKAL være fed – en anden tapir vil ikke synes, at tapiren er overvægtig. For krokodillen, der er tynd og skællet, er tapiren fed. Det er snarere en racemæssig – eller arts-mæssig – konflikt«, skriver Jakob Martin Strid på Facebook.

Det begynder med en bog

Men en bog som ’I form med Tapiren’ reproducerer myten om, at »den tykke er den dumme, den klodsede og den uønskede«, sagde tykaktivist og pædagog Christina Sand Henriksen forleden i Politiken.

»Det er gennem sådanne bøger, stigmaet opstår. Det begynder måske med en bog, og så bidrager den til et rigtig dårligt selvbillede, man tænker over, hvad man skal og ikke skal spise, og så kører bussen derfra. Det kan helt sikkert gå ind og påvirke børn enormt negativt. Især hvis det er et barn, der i forvejen er udsat, bliver mobbet, er tyk eller kender følelsen af at være udenfor«, siger hun.

Men faktisk har børnebøger aldrig været »mere skånsomme og politisk korrekte«, end de er i dag, skriver Jakob Marin Strid på Facebook.

»Og alligevel har børn aldrig været mere ulykkelige. De herrer og damer tyk-aktivister skulle tage at trykke på tapir-pyt-knappen og gå efter de reelle og langt mere dybtliggende problemer, nemlig sociale medier, som vi allesammen – OGSÅ woke venstrefløjsaktivister – er dybt og usundt viklet ind i«.

Problemet er ifølge Jakob Martin Strid, at identitetspolitikken »tænker i symboler«.

»Det er meget nemmere at dømme et symbol (en fed tapir, f.eks.), fordi de er afkoblet fra den reelle, komplicerede virkelighed. Identitetspolitikken misforstår. Den gør folk til fjender (mig f.eks.), som kunne have været allierede og hjælpere«, skriver tegneren.

I øvrigt synes tapiren ikke selv, at »han er fed, eller at der er noget galt med hans krop«, skriver Tapirens ophavsmand.

»Tapiren er GLAD for sin krop. Der er nogle, der har protesteret over, at krokodillen ’mobber tapiren’. Det er en total fejl-læsning af dyrenes psykologi (som jeg ellers synes, at jeg skildrer ret godt). Krokodillen MOBBER ikke. Der er nogle helt afgørende mekanismer, som skal være til stede, for at det er mobning: først og fremmest overmagt«.

Og det har bogens krokodille ikke, skriver Jakob Martin Strid på Facebook:

»Krokodillen er TYNDSLIDT af at bo sammen med tapiren. Af at tapiren konstant kaprer historien. At alt skal handle om den. Det er tapiren, der er den dominerende. Alle tvinges næsten konstant til at forholde sig til den. Tapiren har magten«.