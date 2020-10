Prisvinderen om sin bog: »Jeg tror, læserne tænker: Stop! Hvad sker der her?«

Hendes roman handler om en gruppevoldtægt. Et modbydeligt og råt overgreb på en ung pige, men det er ikke på selve begivenheden, at årets vinder af Nordisk Råds Litteraturpris, Monika Fagerholm, stiller skarpt:

»Det interessante for mig er det store ’efter’«, siger hun.

»Hvad sker der med de involverede, både offeret og dem, der voldtager, efter sådan en oplevelse? Og hvad er det for en tavshedskultur, der gør, at man ikke har et sprog for at tale om det bagefter?«.

Blå bog Monika Fagerholm Finsk-svensk forfatter, født i Helsinki 1961. Bor i finske Ekenäs, taler finlandssvensk. Debuterede 1987 med novellesamlingen ’Sham’ (ikke oversat til dansk). Hun brød igennem i 1994 med ’Skønne kvinder ved vandet’. Herefter fulgte blandt andre ’Diva’ og ’Den amerikanske pige’, og hun er blevet filmatiseret og har vundet andre store litteraturpriser. Med ’Hvem slog Bambi ihjel?’ fra sidste år har hun fået Nordisk Råds Litteraturpris 2020.

I motivationen hedder det, at romanen »som et intensivt og livligt musikstykke« spiller på læserens »tanker, følelser og associationer«, og at det »trods det frenetiske raseri« lykkes at skabe »et håb om, at en anden og bedre verden også er mulig«. Vis mere

Finske Monika Fagerlund, der var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for fjerde gang, havde selv tænkt, at svenske Steve Sem-Sandberg nok ville løbe med prisen, siger hun på rullende finlandssvensk i telefonen fra Finland. Og hun synes egentlig slet ikke, at man kan tale om, at der findes én bog, der er den bedste. Men det synes Nordisk Råd, der har udvalgt hendes ’Hvem slog Bambi ihjel?’ som Nordens bedste i 2020.

Det er en roman om, hvorfor forbrydelsen overhovedet kan forekomme, og hvordan den påvirker alle involverede.

Hvis vi vil tale om det, har vi også et ansvar for at finde ud af, jamen, hvad er det så, vi skal tale om – og hvordan?

Selv begyndte forfatteren at gruble over fænomenet, da hun for over ti år siden første gang hørte om den amerikanske sexforbryder Jeffrey Epstein og »de her stakkels piger«.

»Jeg begyndte at spekulere over, om det udelukkende er retfærdige retssager, vi savner. I Finland har vi løbende skærpet lovgivningen med en større forståelse af ofrene, og det er godt. Men vi er også nødt til at få et sprog, som gør, at vi kan tale om det her«, siger hun.

»Overgreb og vold mod kvinder er ofte noget, man beskæftiger sig med i privatsfæren. I familierne. Men bliver det dér, erkender man ikke, at det er en del af en større virkelighed, og at vi skal kunne tale om det. Og hvis vi vil tale om det, har vi også et ansvar for at finde ud af, jamen, hvad er det så, vi skal tale om – og hvordan?«.

Et vigtigt signal

Og hvad er det så, vi skal tale om?

»Jeg har ladet min gruppevoldtægt foregå i et meget velhavende miljø, hvor der er ressourcer til at betale for, at den her tavshedskultur holdes i live, fordi jeg vil kaste lys over, at det forties. Og jeg tror, at de, der læser bogen, tænker: Stop! Hvad sker der her? Hvorfor handler vi på den her måde? Hvordan standser vi det?«.

Monika Fagerlund holder en pause og indskærper så:

»Men jeg er jo forfatter. Jeg er ikke plakatkunstner«.

Underforstået: Hun hamrer ikke budskaber ud med store typer.

»Jeg har et eller flere emner, her især tavshedskulturen. Og det undersøger jeg som forfatter«.

Det er først lige begyndt. Og det handler også om almindelige kvinder og også mænd, der rammes

Hvilket signal sender det, at Nordisk Råd i år giver prisen til en roman om voldtægt?

»For mig at se sender det et vigtigt signal om, at det her er noget, vi kan tale om. Og at det her emne nu også findes i den litterære kanon«.

Hvordan ser du på #MeToo?

»Jeg ser det som en proces, og jeg tror, vi kommer til at se rigtig store resultater. Det handler jo om, at vi er begyndt at åbne os og tale om det. Men det er noget, vi skal lære. Vi skal øve os i det, for det er ikke et sprog, vi mestrer – ofrenes sprog. Og for at offerets version skal træde frem, behøver vi et offerets sprog«.

#MeToo er ikke kun et spørgsmål om rettergang og retfærdighed. Det er heller ikke bare avisdramatik eller noget, der sker på sociale medier eller i kendiscirkler.

»Det er større, og det er først lige begyndt. Og det handler også om almindelige kvinder og også mænd, der rammes«.

Det, der gør #MeToo interessant, er, at en helt ukendt pige kan rejse sig og fortælle åbent om det her – uden skam

Vi har en aktuel dansk diskussion om, at mænd – i mindre grove sager end den, du beskriver – risikerer at blive dømt uden rettergang af folkedomstolen?

»Ja, og det er forfærdeligt. Men det er ikke #MeToo. Det, der gør #MeToo interessant, er, at en helt ukendt pige kan rejse sig og fortælle åbent om det her – uden skam«.

Du beskæftiger dig med det usagte og de frygtelige hemmeligheder. Hvorfor er det interessant?

»Det er altså ikke sådan, at jeg bestemmer mig for, at nu skal jeg skrive om tavshedskulturen, haha. En forfatter må skrive om det, der brænder på. Men det er interessant, at det, man fortier og fortrænger, kommer tilbage som traumer. Det forsvinder aldrig! Og både for den enkelte og for samfundet er det afgørende, at vi lærer at tale om det og får et sprog, der sætter os i stand til det«.

En eksistentiel figur

I Monika Fagerholms prisbelønnede roman er der flere, der forholder sig til det usagte, også fordi romanen har flere fortællerstemmer – selv får forfatteren det til tre – og det er ikke klart, hvem der fortæller.