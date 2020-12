4 hjerter: Tidligere politimand skriver solid og overraskende krimi

Den svenske krimiforfatter Anders de la Motte er tidligere politimand i Skåne, og han kender sine små svenske byer ud og ind – det mærkes tydeligt, når man åbner et af de foreløbig tre bind i hans såkaldte ’Skånekvartet’.

Hans første roman i serien, ’Sensommerjagt’, handlede om, hvordan en 5-årig drengs forsvinden i den fiktive by Reftinge i 1983 trækker spor ind i nutiden, den følgende, ’Efterårssorg’, om en gruppe unge studenter i den lige så fiktive Mörkeby i sommeren 1990, og nu kom altså ’Vinterild’, der igen kaster linen frem og tilbage mellem fortiden og nutiden med Skåne som arnested for handlingen.

I ’Vinterild’ indtages hovedrollen af den voksne Laura, der på arketypisk krimivis får besked om, at hun er den eneste arving af sin afdøde faster Heddas misligholdte hytteby for foden af Hallandsåsen. Laura rejser til sin fasters forladte hjem og får øjeblikkelig følelsen af, at der er sket en forbrydelse – og samtidig begynder fortidens spøgelser at røre på sig i det lille lokalsamfund.