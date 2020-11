Houellebecq: Houellebecqs essays stiller skarpt på sexturisme, porno og kapitalisme

Der findes en slags kladde til ’Kapitalen’ af Karl Marx. Titlen er ’Grundrisse’ blandt kendere (’Grundrids til kritik af den politiske økonomi’), og engang var det en sport blandt marxister at studere geniets udkast til det epokegørende færdige værk. Michel Houellebecqs tidligste essays, rå, frække, fandenivoldske, som først nu findes på dansk, byder også på en interessant mulighed for at kigge forfatteren over skulderen. Hele forfatterskabet er for så vidt til stede i disse tekster, som er fremragende oversat af Niels Lyngsø, der også har skrevet et instruktivt forord.

Titelessayet påkalder sig den lidelse, der skal til, for at man kan blive digter, mens sidste tekst kommenterer fundet af fossile mikroorganismer på Mars med følgende muntre salut: »Livet på Mars fik dog den ekstremt gode idé at holde op, før det havde gjort alt for meget skade«. Misantropien er massiv hele vejen igennem, og hele kataloget af houellebecqske temaer ses udfoldet. Sexturisme og porno, naturligvis, men vigtigst: selve det begavede blik på det kapitalistiske – varegjorte – menneske, som i romanerne oftest inkarneres af ensomme og ulykkelige singlemænd.

’Tilnærmelser til forvildelse’, samlingens længste, er en overlegen, intellektuel tour de force fra 1992. En programmatisk tekst, der rummer virkelig mange af de iagttagelser og pointer, som Houellebecq folder ud i ’Udvidelse af kampzonen’, ’Elementarpartikler’ og ’Platform’, de tre romaner, der etablerede hans distinkte stemme i europæisk litteratur. Teksten rummer samtidig fremragende mikroanalyser af litteraturen, stumfilmen, maleriet, arkitekturen og reklamens betydning – eller mangel på samme.