Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp. Og iført tøfler

Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp. Det ved de fleste danskere, men hvor mange er klar over, at kongen under søslaget ved Kolberger Heide i 1844 formentlig havde tøfler på?

På William Marstrands berømte maleri af sceneriet ser man, at kongen er såret og bærer støvler. Maleren iscenesatte regenten, for hvem ville dog tro på, at mægtige Christian IV gik i krig i sine hjemmesko?

Det gjorde han højst sandsynligt, og sutskoene befinder sig på Rosenborg Slot sammen med kongens blodplettede skjorte, kniplingskrave og en slidt jakke i sort og mørklilla silkefløjl – med skudhuller! Tøjet fra slaget blev gemt som bevis på en dramatisk dag af en konge, som var optaget af sit image og eftermæle.