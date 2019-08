Denne bog vejer næsten to kilo. Det er ikke ét gram for meget: Ny bog om Christian II er danmarkshistorie på højeste niveau

Kongen, der slagtede den svenske adel, satte Kalmar-unionen over styr, brugte sin elskerindes mor som rådgiver og endte i fangenskab på Sønderborg Slot, er én af dem, der bliver husket – og sjældent for det gode. Lars Bisgaards fremragende biografi formår at nuancere billedet af ’Christian Tyran’.

Denne bog vejer næsten to kilo. Det er ikke ét gram for meget:

Knap 500 år efter Christian II’s død står han stadig som lidt af et mysterium. Midt imellem begavet renæssancefyrste og håbløs taber. Men han er en af de danske konger, der har ’status’, og hvis liv har fundet vej til både populærkultur og forskning. Det er vel kun netop Christian IV, der overgår ham, når det gælder eftertidens interesse, for Christian II’s liv er skildret i både musik, teater, litteratur og revy. Helt tilbage i 1700-tallet blev hans forhold til elskerinden Dyveke genstand for et teaterstykke, og siden har både Drachmann, Kjeld Abell og Johannes V. Jensen tilføjet nye lag til myten Christian II.