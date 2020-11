»Min mor er på hver en side«: Debutant vinder en af verdens mest eftertragtede bogpriser

Shortlistet

’The New Wilderness’ af Diane Cook (Oneworld Publications):

Diane Cook bor i Brooklyn. Hun skriver noveller og har tidligere produceret for radioprogrammet ’This American Life’. ’The New Wilderness’ er hendes første roman. Den handler om Bea og dennes 5 år gamle datter, Agnes, der er ved at gå til grunde i smog og forurening i metropolen, de bor i. De flygter og slutter sig til en gruppe overlevere i naturen. Bogen er ved at blive udviklet til tv-serie.

’This Mournable Body’ af Tsitsi Dangarembga (Faber & Faber):

Tsitsi Dangarembga er filmskaber og dramatiker. Hun er også aktivist og blev arresteret i juli i Zimbabwes hovedstad, Harare, under en fredelig protest mod regeringens korruption og skal møde i retten i de kommende dage. ’This Mournable Body’ er den tredje bog i en trilogi, hvor Dangarembga fortæller historien om en ung pige, der bor i et nedslidt hostel i Harare og kæmper for at skabe sig et ny tilværelse.

’Burnt Sugar’ af Avni Doshi (Hamish Hamilton, Penguin Random House):

Avni Doshi er debutforfatter. Hun er født i New Jersey og bor i øjeblikket i Dubai. Hun har skrevet en kærlighedshistorie mellem en mor og hendes datter i Indien. Som ung opgav Tata sit ægteskab og sluttede sig i stedet til en ashram og brugte år på at jagte en hjemløs ’kunstner’ – alt sammen med sit lille barn på slæb. Men nu er hun ældre, glemmer ting og at slukke for gassen, og hendes voksne datter skal tage sig af en kvinde, der aldrig har passet hende.

’The Shadow King’ af Maaza Mengiste (Canongate Books):

Maaza Mengiste er født i Addis Abeba, Etiopien, og bor nu i New York. Hendes første roman var ’Beneath the Lion’s Gaze’, som The Guardian i 2012 udnævnte til en af de 10 bedste moderne afrikanske bøger.

’Shadow King’ handler om den forældreløse pige Hirut. Året er 1935, og hun bor i Etiopien, som Mussolini truer med at invadere. Da den etiopiske kejser går i eksil, forklæder Hirut en bonde som kongen, mens hun selv bliver hans beskytter og opfordrer kvinder til at gribe til våben mod den italienske overmagt. Imens må hun også kæmpe sin egen personlige krig.

’Shuggie Bain’ af Douglas Stuart (Picador, Pan Macmillan):

Douglas Stuart voksede op i Glasgow og bor nu i New York, hvor han flyttede hen for arbejde som modedesigner. I sin debutroman har Stuart sat scenen i et fattigt Glasgow, hvor Agnes Bain bliver alkoholiker, efter at hendes ægteskab er gået skævt. Alle hendes børn undtagen ét fortrækker, og det barn, Shuggie, kæmper for at forsørge sin mor. Men han har selv store problemer.

’Real Life’ af Brandon Taylor (Originals, Daunt Books Publishing):

Brandon Taylor er fra Alabama. Han skriver bl.a. for Literary Hub, og i denne hans debutroman fortæller han historien om den sorte homoseksuelle biokemistuderende Wallace, hvis laboratoriearbejde går til grunde under en voldsom storm. Men vejrkatastrofen viser sig at være det mindste af Wallaces problemer. Han hjemsøges af spøgelser fra fortiden.

Booker-prisen er blevet uddelt hvert år siden 1969.

