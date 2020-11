Nu får vi svaret: Kan Barack Obama sælge lige så mange bøger som sin hustru?

Kunne man forestille sig, at uddelingen af Nobelprisen i Litteratur blev rykket et par dage af hensyn til udgivelsen af en ny og formodet bestseller? Nej, der ville snarere ske det modsatte. At en forlægger ville undgå at lancere en international titel på den første torsdag i oktober, hvor navnet på årets nobelpristager som regel bliver offentliggjort.

I næste uge bliver årets Bookerpris uddelt, men det sker ikke om tirsdagen, som det ellers var planlagt. Den prestigefyldte litteraturpris, som har mere end et halvt århundrede på bagen, har flyttet offentliggørelsen af årets vinder til torsdag i næste uge. Baggrunden er, at Barack Obamas erindringsbog ’A Promised Land’ udkommer om tirsdagen.

Den litterære direktør for Booker-organisationen, Gaby Wood, har været helt åben om beslutningen. Det ville være »uheldigt«, hvis to af sæsonens helt store litterære begivenheder skulle kæmpe om opmærksomheden på samme dag. Derfor har man valgt at give læserne et par dage til lige at trække vejret imellem de to begivenheder, som Wood siger.