Hjernerystelsen blev indgang til en helt ny måde at læse på. En ny slags opvågning

Før jeg fik min hjernerystelse (lille, forhåbentlig forbipasserende, men stadigvæk insisterende og delvis invaliderende), havde jeg planlagt at skrive et essay om grænsetilstande i dansk litteratur: opvågninger, vækkelser, al slags dagdrømmeri.

Den tilstand, Johannes V. Jensen i ’På Memphis Station’ beskriver med linjerne: »Halvt vaagen og halvt blundende/ slaaet af en klam Virkelighed, men endnu borte/ i en indre Gus af danaidiske Drømme«, og som særligt Jonas Eika og Theis Ørntoft synes at have kastet sig over blandt de samtidige forfattere.

Det, der interesserede mig, var øjeblikket »halvt vaagen og halvt blundende«, hvor man ligesom famler sig ind i verden – det ene øje åbent mod det sovende liv, det andet overvældet af dagens lys – hvor alt er fremmed, inklusive os selv, og intet for alvor er faldet på plads. Et psykisk sted, der vel i virkeligheden er et ikkested, opmålt i en anden geografi, grænselandets, hvor fornuftens tåge hersker, og det normalt så strikst adskilte og hierarkiserede – drøm og virkelighed, dag og nat, søvnen og det vågne – pludselig kommunikerer, folder sig ind i hinanden i et fantasmagorisk fletværk, går i osmose og frembringer nye livsslyngninger, om end blot for nogle øjeblikkes skyld.