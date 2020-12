Spændingsroman i luften modtager stor litteraturpris

Det er den franske forfatter Hervé Le Tellier, der i år modtager Frankrigs mest prestigiøse litteraturpris, Prix Goncourt.

Det gør han for den futuristiske roman ’L’Anomalie’ (’Anomalien’, red.), der handler om en flytur fra Paris til New York, der foregår to gange med få måneders mellemrum - med præcis de samme passagerer om bord.

Historien bliver fortalt af 11 af dem, herunder en deltids-lejemorder og en nigeriansk popstjerne. Le Monde beskrev bogen som en pageturner, der ’flirter med at være en thriller og science fiction’ og får læserne til at gætte med som følge af en ’meget effektiv orkestrering af spænding’.

Hervé Le Tellier, 63, er forfatter og lingvist. Han begyndte sin karriere som videnskabsjournalist og brød igennem som forfatter i 1998, hvor han udgav en bog med tusind meget korte sætninger, der alle begyndte med sætningen ’Je pense que’ (’Jeg tror at’, red).

Siden har han udgivet 30 bøger, både essays, romaner, erotik og digtsamlinger, samt skrevet daglige satiriske indlæg for Le Mondes webavis. Syv af hans bøger er oversat til engelsk.

Prisen skulle have været uddelt tidligere i år, men i solidaritet med de franske boghandlere, der blev tvunget til at lukke under landets anden corona-bølge, blev det udsat.

Men nu er prisen altså endelig blevet uddelt ud fra en tanke om, at det kan gavne boghandlernes julesalg. De kunne byde deres kunder velkommen tilbage i butikkerne i den forgangne weekend.

For første gang i over hundrede år mødtes Goncourt-akademiet ikke fysisk for at udpege modtageren, men besluttede sig i stedet via et Zoom-møde. Prisen, der er blevet uddelt siden 1867, gives for årets bedste og mest fantasifulde prosaudgivelse.

’L’Anomalie’ er udgivet på forlaget Gallimard.