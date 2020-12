Lovende debutroman: »Karen spørger, om jeg onanerer, jeg siger, at jeg aldrig har onaneret, jeg siger, at det måske er en underdrivelse, men at det i hvert fald kan tælles på en hånd«

En ironisk selfie, hvor jeg er grim, det kunne være sjovt, det ville være i orden, for jeg er pæn i virkeligheden«.

Sådan står der et sted i Inger Christine Løwes debutroman, ’Cherry’, og det er Clara, der tænker og fortæller. Hun læser lingvistik på Københavns Universitet og deler lejlighed med Ellinora, mens hendes to bedste veninder, Karoline og Alberte, bor sammen et andet sted i byen. Det er et liv som så mange andres i 20’erne – med fester, eksamener, SoMe, løs sex, sammenskudsmiddage, druk – men da Clara møder den grænsesøgende Karen, ja, så trækkes hun ud af sin vante bane. Ikke mindst fordi Karen har et anderledes frit forhold til sex mellem veninder; fordi hun tror, det kan bringe dem sammen på frugtbare måder.

Clara lader sig drive med ned i sengen, men Karen er ikke kun direkte nede mellem Claras ben, men også i sine spørgsmål: »Karen spørger, om jeg onanerer, jeg siger, at jeg aldrig har onaneret, jeg siger, at det måske er en underdrivelse, men at det i hvert fald kan tælles på en hånd«.