Det er livsfarligt at kopiere John le Carré

En septemberaften for tre år siden stod jeg i London. Folk af alle slags søgte mod Royal Festival Hall. En af dem var Karen Smith. Langsomt slæbte hun sig op ad trapperne mod fjerde sal. Den gangbesværede kvinde ville ind for at høre John le Carré.

»Det gode ved John le Carré er, at han overhovedet ikke har forandret sig gennem årene«, sagde hun.

Karen Smith havde hørt ham på BBC om morgenen, og hun elskede, at han var urokkelig i sin indstilling. At verden var nødt til at vise sig fra en mere humanitær, en mere menneskelig side.