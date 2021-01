2 hjerter til snæversynet bog: Alle til højre for venstrefløjen er racister eller kapitalens medbestyrere

Tag gerne et kig på denne udgivelse. Dannebrogsrød baggrund og otte store hvide versaler. ’Fascisme’ står der.

Mikkel Bolt og Jakob Jakobsen – den ene professor i politisk æstetik, den anden billedkunstner, begge kendte ansigter på venstrefløjen – har sammensat en frisk antologi med titlen ’Den ny fascisme’. Men stik imod, hvad omslaget fortæller, er dette ikke en bog om fascismens fortid og fremtid. Faktisk lader historisk fordybelse til at være en synd her. Snarere får man en samling tekster af et hold internationale aktivister, som stort set kun har ét formål: at udpege samtidens politiske modstandere som fascister og fortælle, hvordan man skal bekæmpe dem.

I forordet lægger redaktørerne en læsevejledning frem:

»Når vi bruger ordet fascisme, er det ikke et oplæg til diskussion, men en kritik og et angreb på de autoritære og racistiske tendenser, der præger vores samfund«.

Disse tendenser skal ikke blot bekæmpes i den politiske arena, skriver de, men også i hverdagslivet. Dette viser, hvordan den yderste venstrefløj tænker om politik i dag: Det drejer sig om totalkrig. Om at mobilisere alle tænkelige kræfter – menneskelige, teknologiske og kunstneriske – for at tvinge fjenderne i knæ. Nedriv kolonialistiske statuer og andre racistiske kunstværker. Lad verden, som vi kender den, styrte i grus. Oven på ruinerne skal der opstå en kapitalismefri utopi.