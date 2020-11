Kunstner fortæller om livet på psykiatrisk: »Kom Jakob, vi skal lave vafler i ergoterapien«

De seneste år er der kommet mange bøger om psykisk sygdom og vidnesbyrd fra psykiatriske klinikker, men billedkunstneren Jakob Jakobsens (f. 1965) nye bog, ’Ophør oprør – Dagbog fra en indlæggelse’, er tæt på at være den bedste, jeg har læst.

Som i så mange andre bøger inden for ’genren’ følger vi ham, fra han frivilligt lader sig indskrive på Bispebjerg, bliver overført til åben afdeling i Gentofte og så, 78 dage senere, udskrevet igen. Men, som han skriver, er det ingen helbredelseshistorie, han lægger frem for læseren, det er ikke modellen rask-syg-rask, ah, tilbage til normaliteten. Her skiller den sig på en god måde virkelig ud.

Men mest af alt kan jeg lide bogen for dens præcise, hårrejsende og til tider humoristiske beskrivelser af at være deprimeret – dens fænomenologi kunne vi kalde det – og dens evne til på samme tid at sætte sygdommen i forbindelse med samfundet, omverdenen, den økonomiske virkelighed etc. – dens politik.