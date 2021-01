Pædagogerne har været stort set fraværende i dansk litteratur. Indtil nu

Hvorfor har I udgivet en novellesamling om daginstitutioner?

»Vi har udgivet den, fordi både Christian og jeg underviser på pædagoguddannelsen, og på pædagoguddannelsen er der tradition for at inddrage skønlitteratur i undervisningen. Men vi har begge oplevet, at det er svært at finde litteratur, der berører daginstitutionerne. Der findes masser om socialt udsatte og om skoleområdet, men ikke om daginstitutionerne. Så vi har simpelthen manglet bogen i vores undervisning«.

Det er en skønlitterær lærebog?

»Ja, på en måde. Der bliver udgivet mange undervisningsbøger, men de har ændret sig med årene og er blevet mere og mere instrumentelle. De er fyldt med små bokse og tegninger og rigtige svar. Men den pædagogiske praksis er jo topkompleks og tit uden rigtige svar. Så når vi bruger skønlitteratur, handler det om at åbne diskussionen med de studerende og med pædagogerne og i nogle tilfælde komme tættere på praksis, end vi ellers ville kunne«.