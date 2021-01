»Jeg hopper du for halsne skåre over«: Debutantens poetiske shitstorm er ladet med løst krudt

Jacob Skyggebjerg har skrevet en bog om et årti, som i bogen kaldes for »hadets og vredens og apokalypsens årti«, men også for »guldfiskehjernernes guldfiskegurus årti«.

’Så sådan ser det altså ud, når de helt tunge drenge tester deres produkter på forbrugerne’ er også Skyggebjergs poesidebut. Og så er den en demonstration af, hvor mange måder man kan stave til perker på. Ud over den almindelige kan man for eksempel også skrive ’perkre’. Forskellige variationer, der kommer ind hist og her som en slags chokeffekt:

»vi låser os inde for stormen/ ligger på tæppet/ på gulvet/ bræddegulvet/ vi/ ligger der og elsker// perker«.