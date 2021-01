5 hjerter: Jeg føler mig hjemme i digtenes feminine univers af gryder og pander, neglelak og håndarbejde

Hvad sker der med tiden under en krig? Den strækker sig ud i det uendelige, og samtidig svinder den ind til et lille, fremtidsløst punkt. Det er det store paradoks i Hanadi Zarkas (f. 1974) digte om krigen i Syrien.

Zarka er bosat i en landsby lidt uden for havnebyen Latakia i Syrien, og det er derfra, hun skriver. Selv kender jeg kun krigen fra de billeder, jeg har set af eksplosionsskyer, af byer, som er lagt øde, af sårede og af mennesker, som er sendt på flugt.

Men i Hanadi Zarkas ’Livet er roligt i vitrineskabet’ møder man det mere eller mindre almindelige liv, som er fortsat under krigen. Digtene rummer en hel erfaringsverden, som man måske kan glemme, når man befinder sig på afstand: Hvad betyder det for eksempel for den overlevende, at hendes liv størkner og standser der, hvor det var, før krigen brød ud? Hun gifter sig ikke, stifter ikke familie, får ingen børn. Og hvordan føles det, når hverdagen dag for dag fyldes af mere og mere død?