I Brøndby Strand kan 17-årige Yosef snart ikke tie længere om sin seksualitet

Tomas Lagermand Lundme burde have to medaljer. Den ene for kompromisløst at forfølge sit tema igen og igen – og igen. Den anden for at turde være så drivende sentimental, at det smitter.

Jeg erindrer næsten kun en eneste bog fra forfatterens hånd, som ikke handler om at være/blive eller springe ud som bøsse. Det er den smukke ’Mig og min søster’, som handler om netop det.