De dumme svin får så mange tæsk, at knogler bliver til benmel og ansigter til sylte i ny Jack Reacher-hævnroman

Den engelske forfatter Lee Child er blevet verdensberømt på sin serie om den tidligere militærmand, Jack Reacher, en slags senmoderne cowboy uden hus og hjem. Han er på alle måder let rejsende med kun en tandbørste som bagage, og hvad han så går og står i. Han er hårdkogt, tough, mut og modig, men hjertet er som blød nougat, der immer banker for de mange små og undertrykte.

Det er efterhånden kommet til over tyve i serien om flygtningen, som sjældent krydser sit spor, men altid er ude på nye eventyr. Skabelonen er klassisk western. Den ensomme helt kommer ind i en bar og sætter sig på den forkerte barstol. Det mener i hvert fald nogle mean hombres, så hurtigt er der de øretæver i luften, som er lært i træningssale for asiatisk kampsport og afarter af denne.

Child har selv sagt, at han skriver hævnromaner. De dumme svin får så mange tæsk, at knogler bliver til benmel, ansigter til sylte. Slå på tæven-thrillers kunne du kalde Childs effektive krimier, som på trods af akut voldsomhed og glorificeret selvtægt altid er velskrevne og gennemarbejdede og så politisk korrekte, at hans kollega, Ian Rankin, lader sin seje strisser John Rebus læse om Reacher med glæde, når det er fyraften med stille whisky og skinger rockmusik.

På film er det Tom Cruise, som spiller ham, men vi er nogle, som synes, at det snarere skulle have været Liam Neeson eller snarere Viggo Mortensen, som gestaltede denne garderhøje karl med tove af muskler, knytnæver af beton og snak, som enten er mundrap eller ordknap.

Ikke alle Childs bøger er lige gode, men standarden er faktisk høj i så lang en serie. Det er svært både på engelsk og endnu mere på dansk kronologisk at læse dem i rækkefølge. Reacher er til gengæld som en anden tegneseriehelt en fyr, som bliver meget langsomt gammel. Han så sin bogseries lys i slutningen af 1990’erne, og nu her snart 25 år senere er han stadigvæk mere senet og sej end fyldig og flommet.