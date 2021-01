Kritiker: Hvorfor skulle det rage nogen, om jeg kan genkende mig selv?

I denne uge udkom Katrine Marie Guldagers autofiktive roman ’Det samme og noget helt andet’. Guldager, som hidtil har tøvet med at skrive om sit eget liv og endda forholdt sig kritisk til autofiktionen overhovedet, ofrer en god del af romanen på at skrive om, hvorfor det er blevet uundgåeligt for hende at gøre sin egen historie til romanstof.

Den del er langtfra skråsikker, men fuld af tvivl, spørgsmål og betænkeligheder.

Tvivlen slippes løs allerede tidligt i romanen, da Guldager afgiver et ildevarslende løfte om at skrive om sig selv: »Jeg vil sidde fast i mit eget billede, sidde fast i fiktionens spind, mit eget spind, jeg vil være dødt bytte for en edderkop, der nærmer sig i høj fart«.

Senere skildrer hun skriveprocessen gennem billedet af en hund, som er i færd med at æde sig selv: »Jeg bider mig fast som en hyæne, der ikke vil slippe sit bytte, som en hund, der hiver og flår i det samme stykke kød, jeg er selv det stykke kød«. Der er på én gang indædt handlekraft og selvskade på færde i disse billeder – vi forstår, at det koster noget at skrive om sig selv.