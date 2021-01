Senator varsler retssag mod stort forlag, som ikke vil have noget med ham at gøre efter optøjerne på Capitol Hill

Til juni skulle den republikanske senator Josh Hawley udgive en bog om truslen fra de store techvirksomheder ved forlaget Simon & Schuster, men sådan bliver det ikke. Forlaget har nemlig brudt aftalen.

Josh Hawley svor frem mod tirsdagens afgørelse af det amerikanske præsidentvalg, at han ville kæmpe for at omstøde valgresultatet, og det fik efter de markante optøjer i landets parlament Simon & Schuster til at beslutte, at de ikke vil udgive hans bog »efter hans rolle i det, der blev en farlig trussel mod vores demokrati og frihed«. Det skriver mediet Hollywood Reporter.

I en udtalelse forklarer forlaget: