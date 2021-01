Verdens måske mest hypede forfatter er på vej med ny bog

Når en forfatter skriver en ny bog, gør vedkommende jo sådan set bare sit arbejde. Det sker hver eneste dag. No big deal.

Men når forfatteren hedder Sally Rooney, er det alligevel lidt af en big deal.

Derfor har det også trukket overskrifter i alt fra The New York Times til modemagasinet Vogue, at den 29-årige irske stjerneforfatter er på vej med en ny roman, der med garanti bliver en af årets mest ventede. Den har titlen ’Beautiful World, Where Are You’ og udkommer til september.

Romanen handler om fire unge mennesker i Dublin, Alice, Felix, Eileen og Simon. De er et sted i deres 20’ere, stadigvæk unge, men »livet er ved at indhente dem«, som der står i det britiske forlag Faber & Fabers pressemeddelelse.

»De begærer hinanden, de bedrager hinanden, de finder sammen, de slår op. De har sex, de bekymrer sig om sex, de bekymrer sig om deres venskaber og om den verden, de lever i«, kan man også læse.

Sin generations stemme

Sally Rooney bragede ind på den litterære verdensscene, da hun i 2017 udgav ’Samtaler mellem venner’. Året efter kom ’Normale mennesker’. Den blev nomineret til Man Booker-prisen, vandt årets Costa-pris og blev også lavet om til en populær tv-serie af BBC, der herhjemme kan ses på DR TV.

Sally Rooney er blevet rost af et stort set enigt anmelderkor, der ser hende som en generationsstemme. En forfatter, der formår skrive præcist og gribende om det almindelige, om de store følelsesmæssige dramaer i hverdagen.

Selv har forfatteren det dog svært med al opmærksomheden. Hun undgår helst at være i fokus og mener i øvrigt også, at forfattere bliver tildelt al for stor betydning i en verden, der er præget af både politiske kriser og global opvarmning.

Efter udgivelsen af ’Normale mennesker’ udtrykte hun da også tvivl om, hvorvidt hun overhovedet ville fortsætte med at skrive bøger.

»Jeg aner ikke, om jeg skriver endnu en bog. Måske bliver jeg en af de der, som skriver to romaner i deres 20’ere og så aldrig nogensinde skriver noget igen«, sagde hun i et interview med Irish Independent i 2018.

Men sådan gik det altså – heldigvis, vil mange sige – ikke.