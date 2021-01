Klassiker er en eventyrlig Klods-Hans i storskala. Og så har den hele syv hovedpersoner

Den stod på mine forældres bogreol. Jeg undrede mig over titlen ’Syv brødre’. Jeg kendte fortællinger med op til tre brødre, hvor de to er dumme og danner baggrund for den tredje smarte. ’Klods-Hans’ for eksempel. Men syv, hvordan i alverden kan man få så mange i spil?

Jeg kunne have åbnet bogen for at finde svaret, men den var for tyk, så jeg lod den stå. Indtil jeg nu har fået den i hånden i en ny oversættelse og har fundet det forbløffende svar: De syv brødre hos finske Aleksis Kivi er i grunden bare én.

Hver gang de syv brødre giver lyd, sker det i kor. I lange passager består romanen af replikker fra brødrene, der nok mener noget forskelligt, men ender med at gøre det samme. H.C. Andersens spaltede individ – Skyggen og manden, Klods-Hans og brødrene – er hos Kivi noget så avanceret som den mangehovedede ener, hvis jeg hele tiden overdøves af en række modstridende indre stemmer. Som for det meste hurtigt bliver enige.

Aleksis Kivi levede og skrev, da Finland var en svensk provins, og landets eneste skriftsprog var embeds- og herrestandens svensk. Hans oprindelige efternavn var det svenske Stenvall, men romantikkens dyrkelse af folkesprogene satte sig igennem. Han gjorde finsk til et litteratursprog og gav sig selv et finsk efternavn. Nåede foruden digte at skrive ikke mindre end 14 skuespil, inden han døde som 38-årig i 1872. Og så altså sit hovedværk, den tykke roman om de syv brødre. Alt på finsk, som ikke før havde været fint nok til litteratur.