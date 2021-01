6 hjerter: Verdenslitteraturens måske bedste roman rammer sin læser med stor kraft

Brødrene Karamazov’ regnes ikke uden grund for verdenslitteraturens måske bedste roman. Dostojevskij begyndte på den i 1878, og det blev hans store finale om, hvad det betyder for os mennesker, hvis vi bryder med de store moralske påbud.

Allerede på første side afslører fortælleren, at faderen, den infame godsejer, dør, og så går det ellers derudad. Dostojevskij synes at have villet skrive en roman, der samlede alle hans store temaer op, med fromme Aljosja som talerør for den ’handlende kærlighed’, der overskrider alt, også forstenede kirkelige institutioner.

I mange andre af den russiske mesters andre romaner foregår de største dramaer i en enkeltpersons martrede indre. I ’Brødrene Karamazov’, som betoner det kollektive helt ud i titlen, er det de voldsomme følelser i en familie, der driver handlingen fremad. Rasende skænderier, dybsindige samtaler under fire øjne, skandaløse bekendelser og eksplosioner af jalousi.

I centrum er Fjodor Pavlovitj Karamazov, den dekadente godsejer, og hans tre forsømte sønner. Dimitri, den ældste, som mangler penge, Ivan, den intellektuelle, og Aljosja, romanens Kristus-figur, som er munk i fader Zosimas kloster.

Hertil kommer lakajen Smerdjakov, faderens formentlig uægte søn, og ham, der påtager sig fortællingens centrale opgave med en brevpresser af støbejern.