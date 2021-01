Hans seneste triumf er coronavaccinerne: Derfor har Doktor Panum fortjent sit rumskib på Blegdamsvej

Jeg havde med skam at melde gennemført en halv lægeuddannelse, før det gik op for mig, hvem der i grunden havde lagt navn til det brutalistiske mesterstykke, hvori jeg henslæbte størstedelen af min vågne (og ikke så lidt af min sovende) tid.

Panum Instituttet på Nørrebro har siden 1970’erne besiddet sin helt egen larmende poesi, og dets rå betonvægge og insisterende primærfarver leder ikke just tanken hen på guldalderens København eller på en langnæset naturforsker med koteletformede bakkenbarter og bindeslips. Der er mere punk end biedermeier over det store rumskib på Blegdamsvej.

Alligevel lod universitetets navneudvalg i sin tid pilen pege på en halvglemt fysiolog fra et fjernt århundrede – måske fordi nobelpristagerne Niels Finsen, Johannes Fibiger og August Krogh allerede havde kapret deres respektive matrikler ude i byen. Kvindelige lægepionerer som Nielsine Nielsen, Eli Møller og Marie Krogh var der vist ingen, der havde i tankerne.

Peter Panum (1820-1885) var født bornholmer og havde udsyn og rejsefeber som få. Som nybagt læge blev han i 1846 sendt til et mæslingehærget Færøerne, og resultatet blev en udførlig medicinsk topografi, der selv i dag fremhæves som et stykke fornemt epidemiologisk feltforskning. Færingernes begejstring kunne til gengæld ligge på et noget mindre sted. For var det virkelig nødvendigt at udpensle det stolte øfolks manglende hygiejne, onanivaner og »stille religiøse Vanvid«?

Året efter drog Panum på dannelsesrejse til Berlin, og her mødte han en ny tids positivistisk medicin – inkarneret af jævnaldrende Rudolf Virchow, hvis eksperimentelle tilgang til organismens mysterier trak tæppet væk under alt det, den unge dansker pænt havde lært udenad. Borte var åreladning, sennepsbandager og spekulative væsketeorier med rødder i oldtiden. Den moderne lægevidenskab forlangte kolde fakta hentet direkte fra sygeseng, dissektionssal og laboratorium.