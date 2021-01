5 hjerter: Hvis man kan hævne et selvmord, må det være sådan, det skal gøres

På side 324, det vil sige, da der stadig er mere end 200 sider tilbage af Glenn Bechs debutroman, ’Farskibet’, skriver han: »Far, hvad end jeg selv får børn eller ej, så fucking sværger jeg på, at DET VAR GIFTIG MASKULINITET, der ødelagde og fortsat ville ødelægge livet, både for dig, mig og alle omkring os«.

Og det lyder måske lidt ukarakteristisk friskt i spyttet, men ’Farskibet’ er en roman, der ikke minder om så meget andet – som på samme tid har den forfatterskoleforfinede og formeksperimenterende smalhed over sig og autofiktionens lidt bombastiske statement. Som sorgarbejde synes den i direkte kontakt med traumet; barnets diffuse fornemmelse af faren, der begik selvmord, da Glenn var 5, omsættes til et sprog, der svarer til følelsen af faren.

Det gør Glenn Bech med en litterær kompromisløshed, som også kan få mig til at spørge, om en roman næsten kan komme til at emme af en for stor nødvendighed? I så fald er det svært at bebrejde den. Det modernistisk eksperimenterende ved den ændrer ikke ved, at man oplever at sidde med et stykke aldrig før set socialrealisme, og måske er det netop i Glenn Bechs præcist svækkede sprog, at vi kan nærme os et barns udsathed og de spor, den efterlader:

»Altså, og måske det bare er det, jeg egentlig føler ... At ’som sådan’ vil jo også ’han’ ... én efter én med ’jer’ ... blive ved at dø ... for ’mig’ ... og, giver, det, så, ikke, snart, bare, lidt, bedre, mening?«.