5 hjerter: En drævende jysk stemme og sex med SATAN. Overrumplende prosadigte begejstrer anmelderen

I Jeff VanderMeers Southern Reach-trilogi, et hovedværk inden for nyere scifi eller weird fiction, er der et mærkeligt tårn, der også er en tunnel eller et omvendt tårn. Det kom jeg til at tænke på under læsningen af Glenn Christians nye digtsamling, ’TAARN’, den tolvte udgivelse, siden han debuterede i 2008.

For som titlen antyder, er der et endog meget markant tårn i den danske forfatters værk, og det er også pænt uhyggeligt, u-hjemligt, kunne man sige; sigende nok hedder et afsnit ’Det hjemlige’, ligesom debuten.